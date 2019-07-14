Донецк, 14 июля, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Режим перемирия был нарушен украинскими боевиками 12 раз за прошедшие сутки. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ИА Красная Весна Останки снарядов. ДНР

Под обстрел украинских войск попали населённые пункты и районы: Ясиноватая, Донецк (Вольво-центр), Жабичево, Докучаевск, Новая Таврия, Ленинское, Саханка.

Обстрел территории ДНР киевские боевики вели из гранатомётов, миномётов калибром 82 мм и 120 мм, танков, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового вооружения.

Под миномётный обстрел попала Донецкая фильтровальная станция, персонал которой был вынужден уйти в укрытие в целях безопасности.

Также в результате обстрела украинскими войсками получили повреждение жилой дом в в Докучаевске и Докучаевский нефтеперерабатывающий завод (частично обрушилась стена, повреждено остекление и вагон-бытовка).

Кроме того, тяжёлое ранение получил житель Докучаевска 1973 года рождения. Пострадавший был госпитализирован в Центральную городскую больницу Докучаевска с ранением мягких тканей ноги.

Всего по территории ДНР войска Украины выпустили 159 единиц боеприпасов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 23 случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками. По территории ДНР было выпущено 231 единица боеприпасов.