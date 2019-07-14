Ереван, 14 июля, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» получил премию «Серебряный абрикос» на международном кинофестивале «Золотой абрикос» в Армении, об этом 13 июля сообщает пресс-служба мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Главный приз фестиваля достался режиссеру из Великобритании Ричарду Билингейму, представившему картину «Рей и Лиз».

Жюри кинопремии отметило широкую и разнообразную программу мероприятия, а также высокий уровень качества представленных картин.

Кинофестиваль «Золотой абрикос» состоялся в кинотеатре «Москва» в армянской столице, городе Ереван. В конкурсной программе было представлено 100 фильмов из более 30 стран мира.