Псков, 14 июля, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Псковская городская дума утвердила бюджет на 2020 год, согласно которому уменьшила свои расходы до 55,7 млн рублей — это на 3,7 млн рублей (или на 6%) меньше расходов нынешнего года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, сокращение расходов планируется за счет уменьшения затрат по контрактам со средствами массовой информации, капремонту здания думы, закупке сувенирной продукции и представительских расходов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Мы также планируем уменьшить расходы думы за счет выхода города Пскова из членства в некоторых ассоциациях. К примеру, из «Международной Ассамблеи столиц и крупных городов» — в связи с несоответствием Пскова уставу этой ассоциации», — отметила исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская.

Ранее Псковская городская дума отказалась от трат на 1 млн 750 тыс. рублей, в том числе за счет сокращения командировочных расходов. Средства были направлены на финансирование расходов, связанных с проведением 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые прошли в Пскове с 27 по 30 июня, а также на ремонт пищеблока в средней образовательной школе №18 и учебного класса в общеобразовательной школе №1, где будет создан так называемый «кикоинский» класс.

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При этом, как сообщает газета «Псковская губерния», одновременно Псковская городская дума заказала услуги по производству и размещению имиджевых информационных материалов в региональной информационной телепрограмме федерального телеканала. Стартовая цена контракта составляет 846 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года после десяти лет управления муниципалитетом подал в отставку бывший глава города Пскова Иван Цецерский, при этом он остался депутатом Псковской городской думы — глава города в Пскове избирается из числа городских депутатов. Полномочия главы города с тех пор исполняет Елена Полонская, которая ранее занимала должность заместителя главы Пскова.