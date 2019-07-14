Казань, 14 июля, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Российская женская сборная по регби-7 нанесла сокрушительное поражение команде Италии на отборочном турнире к Олимпийским играм 2020 года, проходящем в Казани.

guisdesouza Регби

Российские спортсменки одолели итальянскую женскую сборную со счетом 44:0. Соперницами российской сборной в полуфинале станет сборная команда Испании.

В другом матче четвертьфинала женская сборная Франции разгромила команду Румынии со счетом 55:0.

Отметим, олимпийскую путевку получит сборная победившая на турнире. Команды занявшие второе и третье места сыграют в утешительной квалификации, в которой будут разыграно два последних права выступления на Олимпиаде.