Москва, 14 июля, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Ряд независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу объявили о том, что Московская городская избирательная комиссия может снять их с выборов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Мосгордумы

Оппозиционные кандидаты утверждают, что власти пытаются отбраковать подписи, которые они собрали в свою поддержку для выдвижения.

К примеру, Дмитрий Гудков, который планировал выдвинуться в 5-м округе столицы, сообщил, что территориальная избирательная комиссия отбраковала 18% подписей, которые он собрал в свою поддержку, а по закону допустимы только 10% брака. При этом Гудков утверждает, что сотрудники ТИК намеренно вводили ошибочные данные подписавшихся за него граждан — с пропущенными или изменёнными буквами.

Сотрудник фонда оппозиционного блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, которая планировала выдвинуть свою кандидатуру в 43-м округе Москвы, заявила, что комиссия отбраковала 15% её подписей, что также означает недопуск. Она считает, что её пытаются не допустить до выборов по политическим мотивам. Соболь заявила, что объявляет голодовку.

Близкие к оппозиционному блогеру Навальному люди — Илья Яшин и сотрудник его фонда Иван Жданов, которые также хотели участвовать в выборах в Мосгордуму, также заявили, что сотрудники территориальных комиссия якобы произвольно отбраковали собранные в их поддержку подписи таким образом, чтобы не допустить их до выборов.

Они обещают провести «встречу с избирателями» в столице. Однако власти уже заявили, что будут расценивать эти «встречи» как несанкционированные акции.

Стоит отметить, что Мосгоризбирком на данный момент заявил, что к выборам в Мосгордуму не допущены только четыре самовыдвиженца.