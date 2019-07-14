Санкт-Петербург, 14 июля, 2019, 11:03 — ИА Регнум. 13−14 июля площадь Островского в Санкт-Петербурге становится главной музыкальной площадкой города — здесь проходит крупнейший музыкальный open air лета — XV юбилейный международный фестиваль «ПетроДжаз». В форуме принимают участие известные коллективы и исполнители из десяти стран. 14 июля на сцену поднимутся Haifa Beat Band из Израиля, FunCOOLio из Латвии, Fred Hormain из Франции, Евгений Ламба бэнд, Ольга Пономарева, Якоб Андерсков из Дании, Лиза Григоренко и многие другие. Также в программе праздника саксофонный баттл.

(сс) Free-Photos Джаз

Особенностью этого фестиваля является представление большого количества танцевальных номеров. Посетители даже могут принять участие во флэшмобе The ChangePartners Orchestra.