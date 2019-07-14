Мышкин, Ярославская область, 14 июля, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Столкновение двух судов произошло в Ярославской области на реке Волге. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Алексей Стратонников ИА Красная Весна Теплоход

Столкновение яхты «Потудань» и пассажирского теплохода «Алексей Толстой» произошло около 02:15 мск 13 июля в акватории реки Волга возле населённого пункта Ивцино в Мышкинском районе Ярославской области. После столкновения яхта затонула.

В результате столкновения судов никто не пострадал.

На место происшествия выезжали правоохранительные органы, спасатели и транспортная комиссия Ространснадзора для обследования судов. Утонувшее судно было извлечено из воды. В настоящее время идёт расследование обстоятельств и причин произошедшего.

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