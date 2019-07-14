Болонья, Италия, 14 июля, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что у него обнаружена лейкемия. Об этом сообщает Football Italia.

Синиша Михайлович

«Обследование показало, что у меня лейкемия», — сказал Михайлович.

Он добавил, что новость об этом стала для него настоящим ударом, после чего он несколько дней плакал.

«Не могу дождаться, когда пойду в больницу, чтобы начать бой. Я выиграю битву для моей семьи, для моих детей, для всех, кто любит меня», — добавил Михайлович.

Напомним, будучи футболистом Михайлович играл за такие клубы, как «Црвена Звезда», «Рома», «Сампдория», «Лацио» и «Интер», а также сборную Югославии и позже Сербии и Черногории.

В составе «Црвены Звезды» Михайлович выиграл Кубок европейских чемпионов в 1991 году и стал трёхкратным чемпионом Югославии. Кроме того, он дважды выиграл чемпионат Италии — в составе «Лацио» и «Интера».