Вашингтон, 14 июля, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон осудил задержание в Венесуэле двух сторонников лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом Болтон написал на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор народа

«Диктатура продолжает использовать запугивание для подавления инакомыслия, — написал Болтон. — Мир не может позволить, чтобы эти нарушения прав человека продолжались».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля сотрудники службы безопасности Гуайдо были задержаны при попытке продать украденное из дворца Боливарианской национальной гвардии оружие. Они пытались продать украденные винтовки работающему под прикрытием агенту спецслужб Венесуэлы.