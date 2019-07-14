Канберра, 14 июля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Австралии. Об этом 14 июля сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

News.tj Колебания земной коры

Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 05:39 по Всемирному координированному времени (08:39 мск). Эпицентр располагался у берегов Австралии, на северо-западе континента.

Ближайший населённый пункт к эпицентру — австралийский город Брум, штата Западная Австралия, здесь проживает около 13 тысяч человек.

Очаг подземной стихии находился на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Об угрозе цунами не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 25 пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,8 на Филиппинах.