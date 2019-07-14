Квебек, Канада, 14 июля, 2019, 09:24 — ИА Регнум. В Канаде в результате крушения легкомоторного самолета погибли три человека, сообщает CTV.

Inge Wallumrød Легкомоторный самолет

По данным телеканала, инцидент произошел 12 июля около озера Булинь в Квебеке. В момент происшествия на борту находились четыре человека, выжить удалось лишь одному. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Канаде произошло аналогичное авиапроисшествие. В провинции Квебек разбился небольшой самолет. В результате погибли два человека — пилот и пассажир.

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