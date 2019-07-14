Генуя, Италия, 14 июля, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Итальянская «Сампдория» объявила о переходе защитника «Валенсии» Джейсона Мурильо. Об этом сообщается на сайте клуба.

(сс) flooy Футболист

Мурильо перешёл в «Сампдорию» из «Валенсии» на правах аренды до конца сезона 2019/20. Сумма аренды составила €2 млн. При этом итальянский клуб может выкупить игрока за €12 млн.

Напомним, Мурильо играл за «Валенсию» с 2017 года. В сезоне 2018/19 он выступал за «Барселону» на правах аренды и сыграл в четырёх матчах.

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