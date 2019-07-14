Пекин, 14 июля, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Первый запуск китайского возвращаемого спутника нового поколения будет проведён в 2020 году. Об этом сообщает ИА «Синьхуа» со ссылкой на заявление главного разработчика Чжао Хуэйгуана из Китайской академии космических технологий.

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Чжао Хуэйгуан рассказал, что к настоящему времени Китай запустил 25 возвращаемых спутников, которые использовались для проведения научных экспериментов в космосе. Он объяснил, что коммерческие компании проявляют интерес к микрогравитационной промышленности в сфере разработки новых материалов, электронных технологий и биологической фармацевтики. Поэтому ожидается, что разрабатываемый спутник нового поколения, способный возвращать на Землю до 600 кг полезной нагрузки, будет использоваться не только в научных, но и в коммерческих целях.

Хуэйгуан отметил, что в ближайшее десятилетие Китай планирует запустить от 10 до 45 спутников в интересах национальных и иностранных коммерческих компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля Центральное телевидение Китая рассказало о планах КНР по формированию спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли Leo, в которую войдут почти 200 аппаратов, оснащённых системами искусственного интеллекта.