Вашингтон, 14 июля, 2019, 08:49 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах скоропостижно скончалась известная актриса, сыгравшая в серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник, об этом 13 июля сообщает Fox News.

Цитата из т/с «Звездный путь: Восстание». реж Джонатан Фрейкс. 1998. США Стефани Низник

Женщина скончалась в штате Калифорния в возрасте 52 лет еще 23 июня, однако информация о трагедии появилась лишь сейчас. В настоящее время причина смерти не сообщается.

Актриса получила известность также по своим работам в сериалах «Эвервуд», «Мосты Нэша», «Доктор Куинн» и «Убийство с диагнозом».