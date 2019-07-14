В США скончалась звезда сериала «Звездный путь»
Вашингтон, 14 июля, 2019, 08:49 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах скоропостижно скончалась известная актриса, сыгравшая в серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник, об этом 13 июля сообщает Fox News.
Цитата из т/с «Звездный путь: Восстание». реж Джонатан Фрейкс. 1998. США
Стефани Низник
Женщина скончалась в штате Калифорния в возрасте 52 лет еще 23 июня, однако информация о трагедии появилась лишь сейчас. В настоящее время причина смерти не сообщается.
Актриса получила известность также по своим работам в сериалах «Эвервуд», «Мосты Нэша», «Доктор Куинн» и «Убийство с диагнозом».