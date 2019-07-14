Москва, 14 июля, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Российская фигуристка Алина Загитова завершила постановку программ на новый сезон. Об этом рассказала тренер спортсменки Этери Тутберидзе на своей странице в Instagram.

Luu Алина Загитова

«Постановка программ на новый сезон завершена», — написала Тутберидзе.

https://www.instagram.com/p/Bz3lsf-nt60/

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что Загитова в новой произвольной программе предстанет в образе Клеопатры. А её короткая программа будет исполняться на песню Ясмин Леви «Me Voy».

Напомним, Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в индивидуальных соревнованиях.

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