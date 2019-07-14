Рабат, 14 июля, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Береговая охрана Марокко спасла 161 нелегального мигранта в Средиземном море, сообщает агентство MAP.

(сс) vonpics Спасательный жилет

Отмечается, большинство спасенных — выходцы из расположенных к югу от Сахары стран Африки. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у побережья Туниса нашли тела 82 мигрантов. По сообщениям Тунисской береговой охраны, на отправившейся к берегам Европы на прошлой неделе лодке всего находилось 86 нелегальных мигрантов.

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