В Средиземном море спасли более 160 мигрантов
Рабат, 14 июля, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Береговая охрана Марокко спасла 161 нелегального мигранта в Средиземном море, сообщает агентство MAP.
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Спасательный жилет
Отмечается, большинство спасенных — выходцы из расположенных к югу от Сахары стран Африки. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее у побережья Туниса нашли тела 82 мигрантов. По сообщениям Тунисской береговой охраны, на отправившейся к берегам Европы на прошлой неделе лодке всего находилось 86 нелегальных мигрантов.
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