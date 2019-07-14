Сент-Луис, США, 14 июля, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Хоккейный клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» продлил контракт со своим канадским голкипером Джорданом Биннингтоном, сообщает 14 июля пресс-служба команды.

(сс) Sarah Connors Хоккеист «Сент-Луис Блюз»

Также сообщается, что соглашение между 26-летним хоккеистом и клубом заключено на двухлетний срок, а зарплата вратаря соглашения составит 4,4 млн долларов за сезон.

Отметим, ранее Джордан Биннингтон установил рекорд НХЛ, став первым новичком в истории лиги, которому удалось выиграть в 16 матчах плей-офф.

Напомним, в решающем матче с командой «Бостон Брюинз» голкипер отразил 32 из 33 шайб, игра закончилась со счетом 4:1 в пользу «Сент-Луиса».