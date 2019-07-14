Нью-Йорк, США, 14 июля, 2019, 07:53 — ИА Регнум. В американском Нью-Йорке восстановлена подача электроэнергии, сообщил 14 июля на своей странице в Twitter мэр города Билл де Блазио.

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«Подача энергии восстановлена для всех потребителей», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 июля на улицах Манхэттена и Верхнего Вестстайда из-за масштабной аварии погасли фонари, отключились светофоры, остановилось движение поездов метро. Без электричества остались более 45 тыс. людей.