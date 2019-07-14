Пекин, 14 июля, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Авторы бенчмарка — программы для тестирования производительности устройств — AnTuTu определили 10 наиболее производительных смартфонов на базе операционной системы Android, выпущенных до конца июня 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте бенчмарка.

Смартфон

Оценка производительности смартфонов производилась с использованием программы Antutu Benchmark V7. Рейтинг был составлен на основании средних оценок производительности, полученных после проведения тысячи или более измерений для каждой модели смартфона.

Самым мощным смартфоном первой половины 2019 года был признан 7 Pro от компании OnePlus, набравший 371 610 баллов. Следующие три позиции заняли смартфоны от Xiaomi и суббренда Redmi: Mi 9 набрал 369 572 балла, Mi BlackShark 2 — 366 874, Redmi K20 Pro — 365 410.

Также в десятку наиболее производительных устройств вошли OnePlus 7, Sony Xperia 1, LG V50 ThinQ 5G и три модели Samsung Galaxy S10 — базовая, S10+ и S10 5G.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле китайская компания Xiaomi представила новую модель смартфона — Mi CC9 и его бюджетную версию Mi CC9e.