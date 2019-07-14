Киев, 14 июля, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Как только генеральный прокурор Украины Юрий Луценко будет отстранен от должности, в течение месяца начнутся массовые задержания команды бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора ЯнуковичаАндрей Портнов заявил 13 июля в эфире программы «Преступление и наказание» на телеканале NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Как только генеральный прокурор исчезнет, то там много работы не надо. Там скопилось 25−30 ходатайств. Их надо просто завизировать, поставить подпись и отправить в суд», — пояснил юрист.

Уже сейчас суд дал порядка 19 санкций «на выемки в компаниях Порошенко», результат пока не известен, так как является тайной следствия, но это очень перспективные дела, заметил Портнов.

«Сужается кольцо вокруг команды Порошенко и вокруг него самого, — сообщил советник экс-президента Януковича. — Я считаю, что нет смысла анализировать, открыл ли он (прокурор — прим. ИА REGNUM ) сам ящик против президента или нет. Запрос на справедливость в обществе настолько большой, что нет никакого шанса предоставить ему гарантии или какую-то неприкосновенность».

У самого генпрокурора Украины, по мнению эксперта, имеются нулевые шансы сохранить свою должность. Поскольку партия президента Зеленского с большой вероятностью победит на грядущих парламентских выборах и сможет сформировать парламентское большинство самостоятельно или в коалиции с кем-то, а основным предвыборным посылом Зеленского было увольнение действующего прокурора и назначение нового. Альтернативой отставки Луценко, считает Портнов, является парламентский кризис.