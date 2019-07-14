Ровно, Украина, 14 июля, 2019, 06:08 — ИА Регнум. Два ребенка погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства в поселке Смыга Ровенской области, сообщает 13 июля портал Страна.ua со ссылкой на региональный отдел полиции Украины.

Rv.npu.gov.ua После взрыва

Как стало известно, дети — девочка 11 лет и мальчик 13 лет — пришли в гости к своему деду, 59-летнему жителю поселка. Не застав мужчину дома, дети прошли на летнюю кухню, где, просматривая содержимое металлического стола, обнаружили коробку.

В то время когда дети открыли коробку, прогремел взрыв. Оба ребенка погибли на месте.

В настоящее время изобретатель взрывных устроств задержан. Ему предъявлены обвинения по фактам умышленного убийства и незаконного обращения со взрывчатыми веществами. Идет расследование.

По предварительным данным, мужчина и ранее привлекался по статье о незаконном обращении с оружием, собирал различные металлические изделия времен Великой Отечественной войны.

К настоящему времени взрывотехники нашли еще три взрывных устройства в доме мужчины. Продумываются действия по обезвреживанию опасных находок.