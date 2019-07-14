Киев, 14 июля, 2019, 05:15 — ИА Регнум. Суды Украины признают тарифы на коммунальные услуги для граждан завышенными и незаконными, заявила руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne.

Плата за ЖКХ

По словам Тимошенко, ее партия уже сейчас борется с завышенными тарифами, и два решения суда, первой и второй инстанции, подтвердившие факт незаконности действующих тарифов, являются тому наглядным примером.

«Это решение суда, которые за два с половиной года признали тарифы завышенными и незаконными, — заявила Тимошенко. — …Они говорят о том, что два с половиной года с людей брали лишние деньги за газ, за тепло и за горячую воду».

После признания судом постановлений премьер-министра Украины Владимира Гройсмана незаконными и тарифов завышенными президент Владимир Зеленский должен наложить на них вето. Но, по мнению лидера «Батькивщины», делать он этого не будет.

«За эти художества должны ответить Порошенко, Гройсман и Кобелев. Это три человека, которые допустили это. Которые за пять лет с людей сняли разом с кожей все деньги, которые были в семейных украинских бюджетах», — заявила Тимошенко, подчеркнув, что за это нужно привлекать к судебной ответственности.

Ранее правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения.