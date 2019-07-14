Куртамыш, Курганская область, 14 июля, 2019, 06:27 — ИА Регнум. В селе Пепелино Курганской области похоронены останки солдата Красной армии Михаила Дмитриева, погибшего на полях сражений Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ГТРК-Курган.

Иван Соболев ИА Красная Весна Могилы солдат Красной армии

На торжественном мероприятии присутствовали близкие солдата, призванного и покинувшего родное село в 1941 году. Его супруга осталась тогда с тремя детьми на руках. Михаил Дмитриев оказался в списках пропавших без вести через месяц после ухода на фронт. В мае 2019 года у деревни Велибетское Псковской области останки бойца Дмитриева были найдены поисковиками из Тюмени. Установить личность павшего солдата удалось благодаря сохранившемуся медальону.

Отмечается, что в годы Великой Отечественной на фронт ушли более тысяч жителей Куртамышского района. Из них 6 тысяч не вернулись с полей сражений.