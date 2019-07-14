Нью-Йорк, США, 14 июля, 2019, 04:26 — ИА Регнум. Масштабная авария в центре Нью-Йорка привела к отключению от электросети более 45 тыс. пользователей, остановлено движение метро, служба спасения эвакуирует людей из зданий, сообщает 13 июля телеканал NBC New York.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Вечером субботы, 13 июля, на улицах Манхэттена и Верхнего Вестстайда погасли фонари, отключились светофоры, остановилось движение поездов метро.

На телефон службы спасения поступают многочисленные сообщения о застрявших в лифтах людях, спасатели эвакуируют вынужденных пленников, выезжая по каждому случаю.

Сообщается также, что выступление в Карнеги-холл было прервано посреди представления. Зрители и певцы вышли на улицу, где выступающие продолжили шоу.

В полиции и пожарном ведомстве города сообщили, что ведомства делают все необходимое в создавшейся ситуации. Основания предполагать немереное отключения электричества отсутствуют, заверили представители экстренных служб.