Берлин, 14 июля, 2019, 04:03 — ИА Регнум. Жесткая критика со стороны НАТО и США не смогла повлиять на решение Турции приобрести российские противоракетные комплексы С-400. Анкара пошла на сделку и тем самым прошла «точку невозврата», сообщает 13 июля немецкая еженедельная газета Die Welt.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРС С-400

На страницах издания автор рассуждает о том, что именно побудило Турцию заключить сделку с Россией несмотря на столь сильное давление.

Влияние Москвы на Ближнем Востоке выше, чем у Вашингтона, и, возможно, поэтому Анкара предпочла иметь дело с Россией.

Другой причиной могло стать желание президента Турции защититься от США. Поскольку три года назад во время попытки государственного переворота здание парламента Турции атаковали с воздуха, турецкие власти опасаются, что в случае размещения американских систем ПРО Patriot, при повторении ситуации Вашингтон будет иметь возможность их отключить.

Ранее сообщалось, что США подготовили пакет санкций в отношении Турции, но не спешат о них заявлять официально накануне годовщины военного переворота 15−16 июля 2016 года, опасаясь очередных обвинений в причастности к событиям трехлетней давности.

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