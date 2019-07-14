Тунис, 14 июля, 2019, 03:13 — ИА Регнум. Число тел беженцев, обнаруженных побережья Туниса, достигло 82, сообщает 13 июля агентство Reuters со ссылкой на Тунисское представительство международной организации Красного креста и красного полумесяца.

Ggia Мигранты в море

«После недели обысков все 82 тела, которые находились в затонувшей на прошлой неделе лодке, были обнаружены», — заявил представитель «Красного креста» в Тунисе Монги Слим.

Ранее сообщалось о найденных 80 телах мигрантов. По сообщениям Тунисской береговой охраны, со ссылкой на свидетелей, на отправившейся к берегам Европы на прошлой неделе лодке находилось 86 нелегальных мигрантов.