Ярославль, 14 июля, 2019, 01:22 — ИА Регнум. XIV Международный фестиваль детских и семейных фильмов «В кругу семьи» завершился 13 июля в Ярославле. За эти невероятно насыщенные дни зрители смогли посмотреть фильмы из 23 стран мира, гости фестиваля — дети и взрослые — принимали участие в дискуссиях, семинарах, мастер-классах слушали лекции известных психологов и педагогов, общались с режиссерами и актерами, посещали театральные постановки.

Марина Александрова ИА REGNUM Гран-при вручен Якобу Голдвассеру — Шнурки

Марина Александрова ИА REGNUM Танцевальный номер Кино

На фестивале традиционно существуют две конкурсные программы — Детская и Основная. Жюри Детской программы составляют подростки, фильмы Основной программы оценивают профессиональные кинематографисты и кинокритики из разных стран мира.

В этом году Лучшим фильмом Детской программы фестиваля стал фильм «Солдатик» (Россия) режиссера Виктории Фанасютиной.

Марина Александрова ИА REGNUM Михаил Шишков — Солдатик

Приз за Лучшую режиссерскую работу получил фильм «Таики» (Нидерланды) режиссёра Мирьям де Вит. Этот же фильм удостоился Приза зрительских симпатий по итогам голосования, проходившего после каждого показа в течение всего фестиваля.

Приз за Лучшую детскую роль был присужден юному актеру Андрюше Андрееву (фильм «Солдатик»).

Специального приза жюри удостоился анимационный фильм «Музбалак» (Казахстан), режиссёры Тлек Толеугазы, Турдыбек Майдан

Марина Александрова ИА REGNUM Тлек Толеугазы — Музбалак

Гран При фестиваля «В кругу семьи» получил фильм «Шнурки» (Израиль) режиссера Якоба Голдвассера.

Марина Александрова ИА REGNUM Гран-при вручен Якобу Голдвассеру — Шнурки

Лучшей режиссерской работой международноежюри призналофильм «Сара и Аида» (Иран) режиссёра Мазьяра Мири.

Марина Александрова ИА REGNUM Мазьяр Мири — Сара и Аида

Приз за Лучшую операторскую работу присужденоператору Инто Брионесу — за фильм «Маленький секрет» (Бразилия, Новая Зеландия).

Приз за Лучшую женскую роль достался актрисе Саадет Изил Аксой (фильм «Саф» (Германия, Турция) режиссера Али Ватансевера).

Приз за Лучшую мужскую роль был вручен российскому актеру Владимиру Вдовиченкову (фильм «Дорогой папа» режиссера Михаила Расходникова).

Зрительские симпатии оказались на стороне фильма «Маленький секрет» (Бразилия, Новая Зеландия) режиссера Дэвида Шурманна.

I Специальный приз жюри За лучшую детскую роль в фильме Основной программы и За выдающиеся способности и проникновение в суть актёрской работы получила юная индийская актриса Джигмет Дева Лхамо (фильм «Часкит» режиссера Прии Рамасуббан).

Марина Александрова ИА REGNUM Прия Рамасуббан — Часкит

IIСпециальный приз За выдающееся исполнение женской роли второго плана жюри присудило актрисе Финоле Флэнаган (фильм"Маленький секрет»).

Во время Торжественной церемонии закрытия Президент Общенациональной программы «В кругу семьи» актер, режиссер, продюсер, телеведущий Александр Ковтунец обратился ко всем, кто участвовал в жизни фестиваля:

Марина Александрова ИА REGNUM Александр Ковтунец

«Хочу поблагодарить вас за то, что вы сумели создать невероятно трогательную атмосферу. Атмосферу, в которой каждый из нас почувствовал друг друга. Атмосферу, в которой каждый из нас захотел сделать чуть больше, чем он может… И мне кажется, что если вот с таким вниманием друг к другу, с таким вниманием к семье мы будем все время жить, то у нас жизнь абсолютно точно станет ярче, абсолютно точно станет интересней, креативней и «В кругу семьи» станет не только главным девизом России, но и всей планеты!»

Директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева произнесла теплые слова в адрес организаторов праздника кино:

Марина Александрова ИА REGNUM Марина Васильева

«Дорогие друзья, мы движемся с вами к XV фестивалю! Казалось, совсем недавно мы встречались в прошлом году, казалось, совсем недавно было начало этого фестиваля — и вот, уже завершение Но, вы знаете, мы уже встречаемся как очень близкие, родные люди. Спасибо всем тем, кто приезжает в наш замечательный край уже е первый год. Я хочу поблагодарить замечательную команду фестиваля во главе с таким хорошим руководителем. Который действительно, как глава семьи вокруг себя собрал людей, единомышленников… Каждый год я не устаю говорить, что фестивалей много, но вот этот — настоящий и команда его делает настоящая и все у вас получается здорово!.. Дорогие друзья, низкий вам поклон за то, что вы есть!»

Заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов отметил высочайшее качество конкурсных работ:

Марина Александрова ИА REGNUM Вячеслав Гаврилов

«Эта неделя была очень быстрая… она прошла буквально на одном дыхании, и это хороший знак, знак того, что было интересно, было здорово, и все получилось! Хочу сказать о жюри. В его работе был один большой минус, потому что был очень сложный выбор. В этот раз был выбор не как у нас бывает часто — меньше из зол, а в этот раз нужно было выбрать лучшее из лучших, самое достойное из достойного, потому что то, что мы видели на экранах — это действительно прекрасно!»

Председатель жюри, Народный артист РСФСР Станислав Любшин, подводя итоги фестиваля, поставил перед современными кинематографистами высокую планку:

Марина Александрова ИА REGNUM Станислав Любшин и Александр Ковтунец

«Сильнейшее впечатление произвел на меня этот фестиваль, вы котором нам довелось участвовать… Находясь в зрительном зале среди зрителей, я чувствовал, как зрители воспринимают фильмы. Как они сострадают, сопереживают, как они дышат. И какое огромное внимание! Не только переполненный зал по количеству, но и по тому душевному желанию увидеть что-то новое, интересное… Оказывается, как людям еще интересно… наоборот, они еще больше тянутся к театру, к кино. Вот какое время пришло! Какая же ответственность у создателей фильмов, какие же фильмы должны быть прекрасные, какие спектакли!»

Марина Александрова ИА REGNUM Танцевальный номер Крылья

В будущем году XV юбилейный фестиваль «В кругу семьи» вновь пройдет в Ярославле, где он получил постоянную прописку. Маленьких и взрослых зрителей будут ждать новые прекрасные фильмы, а гостей фестиваля — жаркие дискуссии по важнейшим проблемам современности и другие важные и увлекательные дела.