В Ярославле подвели итоги фестиваля детских и семейных фильмов
Ярославль, 14 июля, 2019, 01:22 — ИА Регнум. XIV Международный фестиваль детских и семейных фильмов «В кругу семьи» завершился 13 июля в Ярославле. За эти невероятно насыщенные дни зрители смогли посмотреть фильмы из 23 стран мира, гости фестиваля — дети и взрослые — принимали участие в дискуссиях, семинарах, мастер-классах слушали лекции известных психологов и педагогов, общались с режиссерами и актерами, посещали театральные постановки.
На фестивале традиционно существуют две конкурсные программы — Детская и Основная. Жюри Детской программы составляют подростки, фильмы Основной программы оценивают профессиональные кинематографисты и кинокритики из разных стран мира.
В этом году Лучшим фильмом Детской программы фестиваля стал фильм «Солдатик» (Россия) режиссера Виктории Фанасютиной.
Приз за Лучшую режиссерскую работу получил фильм «Таики» (Нидерланды) режиссёра Мирьям де Вит. Этот же фильм удостоился Приза зрительских симпатий по итогам голосования, проходившего после каждого показа в течение всего фестиваля.
Приз за Лучшую детскую роль был присужден юному актеру Андрюше Андрееву (фильм «Солдатик»).
Специального приза жюри удостоился анимационный фильм «Музбалак» (Казахстан), режиссёры Тлек Толеугазы, Турдыбек Майдан
Гран При фестиваля «В кругу семьи» получил фильм «Шнурки» (Израиль) режиссера Якоба Голдвассера.
Лучшей режиссерской работой международноежюри призналофильм «Сара и Аида» (Иран) режиссёра Мазьяра Мири.
Приз за Лучшую операторскую работу присужденоператору Инто Брионесу — за фильм «Маленький секрет» (Бразилия, Новая Зеландия).
Приз за Лучшую женскую роль достался актрисе Саадет Изил Аксой (фильм «Саф» (Германия, Турция) режиссера Али Ватансевера).
Приз за Лучшую мужскую роль был вручен российскому актеру Владимиру Вдовиченкову (фильм «Дорогой папа» режиссера Михаила Расходникова).
Зрительские симпатии оказались на стороне фильма «Маленький секрет» (Бразилия, Новая Зеландия) режиссера Дэвида Шурманна.
I Специальный приз жюри За лучшую детскую роль в фильме Основной программы и За выдающиеся способности и проникновение в суть актёрской работы получила юная индийская актриса Джигмет Дева Лхамо (фильм «Часкит» режиссера Прии Рамасуббан).
IIСпециальный приз За выдающееся исполнение женской роли второго плана жюри присудило актрисе Финоле Флэнаган (фильм"Маленький секрет»).
Во время Торжественной церемонии закрытия Президент Общенациональной программы «В кругу семьи» актер, режиссер, продюсер, телеведущий Александр Ковтунец обратился ко всем, кто участвовал в жизни фестиваля:
Директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева произнесла теплые слова в адрес организаторов праздника кино:
Заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов отметил высочайшее качество конкурсных работ:
Председатель жюри, Народный артист РСФСР Станислав Любшин, подводя итоги фестиваля, поставил перед современными кинематографистами высокую планку:
В будущем году XV юбилейный фестиваль «В кругу семьи» вновь пройдет в Ярославле, где он получил постоянную прописку. Маленьких и взрослых зрителей будут ждать новые прекрасные фильмы, а гостей фестиваля — жаркие дискуссии по важнейшим проблемам современности и другие важные и увлекательные дела.