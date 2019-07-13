Кишинёв, 14 июля, 2019, 00:34 — ИА Регнум. Благодарность за поддержку в обеспечении мирной передачи власти и надежду на помощь в укреплении нейтралитета республики выразил Соединенным Штатам президент Молдавии Игорь Додон. Об этом глава государства заявил 13 июля на своей странице в Facebook по итогам встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

Presedinte.md Игорь Додон

Обсуждая на встрече с Хейлом развитие двустороннего диалога, Додон поблагодарил США за финансовую помощь и иную поддержку, оказываемую США в течение 27 лет с момента развала СССР.

По словам Додона, он также отметил значительную роль США «в деле разрешения политического кризиса в Республике Молдова и обеспечения мирной передачи власти прошлым правительством».

»Администрация Президента, Правительство и парламентское большинство сохранят в силе все международные соглашения, подписанные Республикой Молдова, в том числе с Европейским Союзом», — заверил представителя США президент республики.

Кроме того, как следует из заявления Додона, президенту Молдавии требуется помощь Вашингтона в укреплении постоянного международно-признанного нейтралитета страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о намерении сохранить проевропейскую ориентацию Молдавии заявил глава МИД страны Николай Попеску.