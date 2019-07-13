Дзержинск, Нижегородская область, 13 июля, 2019, 23:27 — ИА Регнум. В Нижегородской области ликвидирован пожар на территории бывшего завода химоборудования. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Нижегородской области.

52.mchs.gov.ru Пожар. Дзержинск

ЧП произошло в субботу, 13 июля, на ул. Лермонтова в городе Дзержинск. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«В результате пожара сгорело здание на площади 2,4 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, полностью ликвидировали возгорание. Отмечается, что 30 человек и 9 единиц техники привлекались для ликвидации последствий пожара.