Симферополь, 13 июля, 2019, 23:33 — ИА Регнум. В Крыму зарегистрировано рекордное количество туристов. Об этом 13 июля сообщил председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в эфире радио «Спутник в Крыму».

Водник Пляж. Крым

По приблизительным данным властей республики Крым, в этом году к середине курортного сезона полуостров посетило около 3 млн отдыхающих.

«За первые шесть месяцев в Крыму отдохнуло более 2, 2 млн человек. Это на 11% больше, чем в прошлом году. Сейчас, с учетом того, что середина летнего сезона, то уже приближаемся к отметке в три миллиона человек. Профильное министерство сделает подсчеты и встречные проверки и сообщит точную цифру к концу месяца», — отметил Черняк.

Также он обозначил наиболее популярные туристические маршруты полуострова. Среди них — Ялта, Севастополь, Алушта, Судак, Евпатория и Феодосия.

Напомним, ранее, СМИ Украины запустили недостоверную информацию о провальном курортном сезоне в Крыму и пустых пляжах. Так, по оценкам профильных ведомств курорты полуострова планируют посетить порядка 1,1 млн отдыхающих только из одной Украины.