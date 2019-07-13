Пекин, 13 июля, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Несмотря на растущую международную турбулентность ввиду торговых противоречий между ведущими экономиками мира, в Китае в первой половине 2019 года отмечен быстрый и устойчивый рост в секторе гражданского воздушного транспорта, сообщает 13 июля Синьхуа со ссылкой на данные Управления гражданской авиации КНР.

Sergey Kustov Самолёт авиакомпании China Southern Airlines

За шесть месяцев в отрасль были инвестированы около 43 млрд юаней (более 6 млрд долларов), что означает годовой рост на четверть. Причем, отмечается, что увеличение оказалось более «экологичным»: на один тонно-километр сократился расход авиационного топлива.

В отчете особо подчеркивается, что в прошедшем полугодии были открыты более ста новых международных авиарейсов, а воздушное сообщение охватило более 91% городов окружного уровня.