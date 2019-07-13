Пекин, 13 июля, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Первый в текущем летнем сезоне паводок по причине сильных дождей отмечен в среднем и нижнем течении реки Янцзы, где уровень воды не намного, но превысил критическую отметку, сообщает 13 июля Синьхуа со ссылкой на данные, обнародованные министерством водного хозяйства КНР.

Philippe Semanaz Наводнение. Китай

Для предотвращения угроз провинциям Цзяньсу, Аньхой, Цзянси, Хубэй и Хунань, а также мегаполису Шанхай министерством был уменьшен водосброс с гидроузла «Три ущелья» («Санься»). Региональные власти получили соответствующие уведомления и инструкции по предотвращению последствий возможных наводнений, а в провинции Аньхой и Чжэцзян из центра были отправлены соответствующие рабочие группы, а также группа экспертов для оперативного сбора данных и анализа складывающейся паводковой ситуации.