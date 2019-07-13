Мурманск, 13 июля, 2019, 21:56 — ИА Регнум. «Новатэк» зарегистрировал новую судостроительную компанию в Мурманске — ООО «Новатэк — Западная Арктика». Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, основным видом деятельности вновь созданной компании является складирование и хранение, а дополнительными — строительство судов и конструкций, оптовая торговля топливом, транспортная обработка грузов и деятельность, связанная с водным транспортом.

Novatek.ru Ямал СПГ

Добавим, что созданная в 1994 году, ПАО «Новатэк» занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. В 2017 году компания вышла на международный рынок газа в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Месторождения и лицензионные участки «Новатэка» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа.

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Недавно ИА REGNUM сообщало, что «Новатэк» нацелилась получить через аукцион разработку нового газового Солетско-Ханавейского месторождения на севере Ямало-Ненецкого автономного округа. Это позволит компании нарастить добычу своих запасов сжиженного природного газа на Ямале и Гыдане до 70 млн т. в год.