Челябинск, 13 июля, 2019, 21:56 — ИА Регнум. В Челябинской области зарегистрированы ещё четыре кандидата на пост губернатора. Об этом журналистам сообщили в облизбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

13 июля удостоверение кандидата получил бывший областной омбудсмен Алексей Севастьянов, которого выдвинула партия «Гражданская сила». Также зарегистрированы Сергей Смышляев, выдвинутый партией «Родина», Виталий Пашин (ЛДПР) и Константин Нациевский (КПРФ).

Шестеро самовыдвиженцев, а также выдвиженцы партий «Яблоко» Ярослав Щербаков и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Степан Фирстов получили отказы в регистрации. Ещё один кандидат, Александр Комиссаров, сошёл с дистанции добровольно.

Ранее на выборы губернатора был зарегистрирован врио главы региона Алексей Текслер. Таким образом, в борьбе участвуют пять кандидатов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы пройдут 8 сентября.