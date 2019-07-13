Херсон, 13 июля, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, который 13 июля прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область, посетил контрольно-пропускной пункт (КПП) «Чонгар» на границе с Крымом. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

President.gov.ua Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Чонгар»

«Президент (Владимир Зеленский) ознакомился с инфраструктурой контрольного пункта въезда-выезда и условиями, в которых люди проходят контроль для пересечения админграницы», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства провел беседу с направлявшимися в сторону Крыма гражданами, а также жителями соседних с контрольным пунктом въезда-выезда «Чонгар» районов.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав РФ по итогам всенародного референдума, проведённого после произошедшего госпереворота на Украине в феврале 2014 г. На нём более 95% избирателей полуострова высказались за воссоединение Крыма с РФ.