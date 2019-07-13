Екатеринбург, 13 июля, 2019, 20:44 — ИА Регнум. Помощник уральского полпреда Николая Цуканова Александр Воробьёв уволен. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Администрации президента России.

Uralfo.gov.ru Александр Воробьёв

11 июля информация о чиновнике была удалена с сайта уральского полпредства. А 12-го Цуканов признался на совещании, что был шокирован его задержанием и арестом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Воробьёв, задержанный органами ФСБ 4 июля, был арестован 5-го. Его подозревают в госизмене.