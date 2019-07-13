Киев, 13 июля, 2019, 20:40 — ИА Регнум. Украина, которая имеет транзитные обязательства перед Европейским союзом (ЕС), не может разорвать железнодорожное сообщение с Российской Федерацией. Об этом заявил 13 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире украинского телеканала «Наш».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тупик

»Разорвать в один момент сообщение между Украиной и РФ, в том числе железнодорожное… мы (власти Украины) просто не можем», — сказал Гройсман.

Премьер-министр Украины напомнил, что через территорию страны идет транзит товаров в ЕС, а официальный Киев имеет международные обязательства перед ЕС, в том числе в рамках Соглашения об ассоциации.

Ранее «Украина.ру» со ссылкой на данные «Укрзализныцы» сообщила, что железнодорожный маршрут Киев — Москва остаётся самым прибыльным международным направлением на Украине в 2019 году.

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