Москва, 13 июля, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что большинство граждан России не являются воцерковленными. Об этом 13 июля он сообщил в эфире программы «Церковь и мир» телеканала Россия 24.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещение

Исходя их этого наблюдения, Иларион заключил, что концепция «Москва — третий Рим», Россия как центр христианства, утратила свою актуальность и обоснованность.

Митрополит также обозначил возможные дальнейшие пути развития РПЦ. По его мнению, на данный момент, основной задачей для священнослужителей должно быть осуществление миссионерской деятельности, в результате которой они смогут вовлечь в церковную жизнь граждан страны.

Напомним, ранее митрополит Иларион высказал мысль о том, что в российских школах необходимо ввести изучение религиозных текстов в рамках уроков по литературе, так как это будет способствовать формированию личности детей.