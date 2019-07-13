Москва, 13 июля, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Российские школьники завоевали 4 золотых и 1 серебряную медали на 50-й Международной физической олимпиаде для школьников, проходившей в бывшей столице Израиля Тель-Авиве. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба министерства просвещения Российской Федерации.

Edu.gov.ru Торжественная церемония открытия 50-й Международной физической олимпиады для школьников

Победителями олимпиады стали школьники из Москвы, получившие медали высшего достоинства, и школьник из Вологды, завоевавший серебро.

«В очередной раз российская команда показывает высокие результаты на Международной физической олимпиаде, и ни один наш участник не остаётся без медалей. Передаю слова благодарности ребятам, всему тренерскому штабу, который не первый год ведёт блестящую подготовку», — приводятся в информационном сообщении слова министра просвещения России Ольги Васильевой.

Руководство сборной и тренерского коллектива осуществлял проректор по учебной работе и довузовской подготовке Московского физико-технического института (МФТИ) А.А. Воронов. Подготовка проходила на базе двух площадок: Московского физико-технического института и Образовательного центра «Сириус».

Министр также подчеркнула важность внедрения и развития федеральных проектов, направленных на углубленную подготовку обучающихся в школах при Российской академии наук (РАН).

Напомним, в 50-й Международной физической олимпиаде принимали участие 384 школьника из 78 стран мира. Испытания предполагали два этапа — теоретический и практический. Достижения участников оценивала Международная комиссия, в которую входили представители стран-участниц. Победители и призеры международных олимпиад имеют льготы по поступлению в высшие образовательные учреждения России, так, они могут поступить в любой вуз без экзаменов по соответствующему профилю.