Москва, 16 июля, 2019, 05:41 — ИА Регнум. Московский государственный «Рижский рынок», вопреки законодательству РФ, оказался недоступен для фотосъёмки. Охрана рынка не позволила работнику СМИ сделать снимки внутри здания, а управляющий торгового объекта направил журналиста в мэрию за разрешением. О том, как сотрудник ИА REGNUM пыталась провести фотосъемку на территории рынка и что из этого не получилось, рассказывают корреспонденты Екатерина Калаева и Евгений Цоц.

Екатерина Калаева ИА REGNUM На входе металлоискатели и предупреждающие знаки о том, что фото‑ и видеосъёмка на территории рынка запрещена

Редакционным заданием корреспондента была фотосъемка для обзорного материала о виде столичных рынков. Несмотря на то, что по закону любой гражданин, и журналист не исключение, имеет право фотографировать в учреждениях торговли, а запрещать ему это — незаконно, корреспонденту отказали в съемке. Охрана потребовала договор, разрешающий это действие, управляющий рынка требование поддержал и посоветовал журналисту обратиться в департамент торговли и услуг мэрии Москвы. С тем, что разрешение дадут буквально сразу — ну, через час максимум.

В департаменте корреспондента детально расспросили о сути готовящегося материала и потребовали письменный официальный редакционный запрос на бланке издания. При том, что редакционное задание, по закону, может быть и устным, а по другому закону — кстати, статья 144 УК — сотрудники департамента вообще не могли мешать журналисту проводить его законную профессиональную деятельность. В итоге и охрана рынка, и его руководство, и департамент торговли и услуг мэрии Москвы выдвинули незаконные требования, сделав всё, чтобы корреспондент, во избежании опасности, был вынужден отказаться от выполнения задания. Напрашивается резонный вопрос: что же такое можно увидеть на «Рижском» через фотообъектив, чего видеть ни в коем случае нельзя?

Подробности в статье Евгения Цоца и Екатерины Калаевой «Московское беззаконие: как охрана и чиновники «защитили» от СМИ рынок».