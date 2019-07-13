Калуга, 13 июля, 2019, 19:15 — ИА Регнум. В Калужской области 13 июля состоялся военно-исторический фестиваль «Великое стояние на реке Угре», посвященный событиям 1480 года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Реконструкция боя с ордынцами на реке Угре в 1480 году

Отмечается, что участие в праздничном мероприятии приняли губернатор области Анатолий Артамонов, митрополит Калужский и Боровский Климент, член Совета Федерации РФ Алексей Александров.

Открылся праздник торжественным богослужением во Владимирском скиту монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь и крёстным ходом к памятному знаку, посвящённому Великому стоянию. Кульминацией событий стал ежегодный военно-исторический фестиваль, в ходе которого состоялась реконструкция эпизода противостояния московских и ордынских войск. Участие в ней приняли более 300 представителей военно-исторических клубов, в их числе — «Русская крепость» (г. Москва) и «Батальон» (г. Калуга). Число зрителей достигло 8 тысяч человек.

Обращаясь к гостям праздника, глава калужского региона Анатолий Артамонов сказал: «Калужане знают и помнят о том, какой ценой нашим предкам удавалось удержать эту прекрасную русскую землю — благословенную Калужскую землю — в том виде, в каком сегодня наш народ ею владеет, которая с каждым годом становится краше. Мы находимся на том самом месте, где с окончанием Великого стояния на Угре закончился период разрозненного существования княжеских уделов, они соединились в единое государство, и появилось слово «Россия».

Калужский губернатор подчеркнул, что это послужило весомым основанием для принятия областного закона, установившего региональную памятную дату — «11 ноября — окончание Великого стояния на реке Угре». Инициатива калужской области была поддержана учеными и общественностью. В настоящее время Госдума России рассматривает проект закона об установлении общероссийской памятной даты, связанной с окончанием Великого стояния на реке Угре. «Я надеюсь, что этот закон будет принят вначале осенней сессии. Сейчас он на экспертизе в регионах и активно регионами поддерживается», — сказал Анатолий Артамонов.

Глава калужского региона выразил благодарность всем, кто помог в продвижении областной инициативы, кто своим личным участием вносит вклад в работу по увековечению памяти о событиях, проходивших на Калужской земле в 1480 году — ученых, краеведов, государственных деятелей, Русскую Православную Церковь и Калужскую метрополию. Отдельные слова были сказаны в адрес наместника монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь о. Тихона, ведущего большую подвижническую деятельность.

Владыка Климент, говоря о духовной крепости и стойкости русских воинов, противостоявших ордынцам, подчеркнул: «Мы должны иметь такую же любовь к своей Родине, своей земле, своей Церкви и хранить православие. Нужно помнить подвиг тех, кто отстоял нашу землю и нашу веру».

Сенатор Алексей Александров, поздравляя организаторов и гостей фестиваля от имени российского парламента, акцентировал внимание на необходимости установления памятной даты 11 ноября — Дня победного окончания Великого стояния на Угре на государственном уровне. «Мы все сделаем для того, чтобы эта великая дата и это великое место навсегда вошли в историю нашего государства и историю мировой цивилизации», — подчеркнул Александров.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев направил приветствие организаторам, участникам и гостям фестиваля. В тексте, в частности, говорится: «На протяжении веков Калужская земля играла значительную роль в истории нашей страны, выступала надежным щитом от вражеских нашествий. Здесь неоднократно решалась судьба Отечества, и наша общая задача — бережно хранить историческую память о великих событиях. Фестиваль «Великое стояние на реке Угре» занимает важное место в культурной жизни Центральной России, становится с каждым годом все более масштабным и зрелищным, традиционно привлекая тысячи участников и гостей».

Свое приветственное послание направил советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский. По его словам, насыщенная программа фестиваля позволит приобщиться к судьбоносным страницам отечественной истории и культуре XV века: «Великое стояние на реке Угре и одержанная победа ознаменовали собой один из ключевых этапов становления государства. Это еще один славный пример всенародного подвига наших предков, который всегда будет напоминать о том, что в момент тяжелейших испытаний необходимо приложить все силы для защиты своей Родины».

Фестиваль «Великое стояние на реке Угре» прошёл в рамках реализации национального проекта «Культура» при участи министерства культуры РФ и поддержке Российского военно-исторического общества. Организаторами выступили региональное правительство, Калужская Епархия, районная администрация и Национальный парк «Угра».

Напомним, события 1480 года имеют важное значение в истории государства. 11 ноября — день победного окончания Великого стояния на Угре, в ближайшее время может войти в федеральный перечень памятных и праздничных дней. С такой инициативой выступил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. 10 июля 2019 года в комитете по обороне Госдумы РФ состоялось обсуждение вопроса установления памятной даты России — 11 ноября. Соответствующий законопроект на рассмотрение парламентариев внёс депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр. Ранее его уже поддержали 19 думских депутатов. В ходе заседания комитет по обороне принял решение о включении указанного законопроекта на рассмотрение в период осенней сессии 2019 года. В первом чтении документ будет рассмотрен в этом сентябре.

Установление памятной даты на федеральном уровне будет способствовать укреплению патриотического сознания жителей страны и популяризации отечественной истории. Документ поддержан Российской академией наук, Росархивом, Минкультуры, Минобороны, Минфином, Минюстом и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Кроме того, в поддержку установления этой памятной даты было собрано более 100 тысяч подписей граждан. Среди документов есть и положительный отзыв правительства России.

Проведение военно-исторической реконструкции «Великое стояние на реке Угре» в июле тоже имеет историческую основу. 6 июля православная церковь чествует Владимирскую икону Пресвятой Богородицы. Именно в эти дни 1480 года икона прибыла в Москву. Вся столица в течение трех дней молилась ей на избавление от ордынского ига. И в итоге было принято решение стоять до конца. Это и стало началом Великого стояния на Угре.