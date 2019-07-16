Москва, 16 июля, 2019, 03:45 — ИА Регнум. Еще одним центром Москвы пообещал сделать столичный мэр Сергей Собянин поселок Коммунарку, где 9 лет назад проживали всего 5 тысяч человек. Что изменилось за годы колоссальных инвестиций и почему московской мэрии имело бы смысл переехать в эту местность, пишет корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

На столичный центр окруженная столь большими надеждами Коммунарка не похожа: похожая на затерявшуюся в лесах и дачах городскую окраину, она не стала привлекательной для новых жителей, несмотря на огромные ресурсы, которые, мягко говоря, вкладываются в нее властями. Столица направляет средства на развитие полей: в Коммунарку провели метро, там строят современные больницы с вертолетными площадками, планируют дворец спорта и внушительный административно-деловой центр, конкурент самому «Москва-Сити». Эпично? Да, только тем временем основные пригороды, где уже живут миллионы людей, Москвой остаются, по сути, брошены.

В саму же Коммунарку не поехали и федеральные органы власти, ни крупные вузы, ни офисы компаний, понимающие, что стройка там будет идти еще не меньше 15 лет, на протяжении которых вся жизнь столицы продолжит проходить в историческом центре. И все эти минимум 15 лет люди будут пожинать горькие плоды очевидной неосмотрительности властей, решивших развивать поля в ущерб густо населенным регионам. Так не стоит ли мэрии Москвы своими руками создать в Коммунарке центр притяжения, первой туда и переехав?

Читайте статью Евгения Цоца «Коммунарка — новый центр Москвы или утопия Собянина?»