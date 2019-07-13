Калуга, 13 июля, 2019, 18:49 — ИА Регнум. Три новых инвестора планируют разместить свои предприятия на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Калуга». Заявлены инвестиции на сумму более трех млрд рублей.

Admoblkaluga.ru На заседание экспертного совета особой экономической зоны «Калуга».

Как сообщили 13 июля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экономического развития Калужской области, два предприятия разместят на площадке в Боровском районе — это промышленный комплекс по производству металлообрабатывающего инструмента (ООО «ВАКТЕК») и завод по производству парфюмерно-косметической продукции (ООО «Натюрель»). Еще один проект будет реализован на территории Людиновского района — производство мелющих шаров (ООО «Инвестпромстрой»).

Кстати, соглашения о реализации проектов ООО «Натюрель» и ООО «Инвестпромстрой» на территории Калужской области были подписаны в рамках Петербургского экономического форума 2019 года.

Так, ООО «Натюрель» специализируется на производстве гигиенической продукции премиального качества: влажных салфеток, туалетной бумаги и нетканых полотенец в рулоне. На предприятии планируется создать 280 рабочих мест. Продукция ООО «Инвестпромстрой» используется в технологических процессах химической, горнорудной отраслях для получения супер-тонких помолов, а также при выпуске лако-красочной продукции, цемента и других стройматериалов. На новом предприятии создадут порядка 80 рабочих мест.

Напомним, площадь особой экономической зоны «Калуга» 1042 га. Здесь действуют региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре.