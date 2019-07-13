Казань, 13 июля, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Шесть человек были госпитализированы в результате ДТП в Татарии. Об этом 13 июля сообщает ГУ МВД по региону.

56.мвд.рф На месте ДТП

Авария произошла в 08:10 по местному времени на 35 километре автодороги Алексеевск — В. Колок. По предварительной информации, житель Алькеевского района 2001 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21 074, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил на перекрёстке приближающемуся по главной дороге легковому автомобилю Kia Carens. Столкнувшись с автомобилем ВАЗ Kia Carens под управлением женщины 1961 года рождения, выехал на встречную полосу автодороги, где столкнулся с автомобилем Nissan Serena под управлением жителя Алькеевского района 1981 года рождения.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Kia и четыре пассажирки автомобиля Nissan Serena. Пострадавшие были госпитализированы. Водителю Nissan Serena была оказана медицинская помощь амбулаторно.

По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

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