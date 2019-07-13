Лондон, 13 июля, 2019, 17:46 — ИА Регнум. Британский специалист в области диетологии Руди Мауэр дал пять советов по правильному питанию, в результате которого сжигается максимальное количество жировой ткани в организме. Об этом 12 июля сообщает ресурс МедикФорум.

Цитата из к/ф «Несколько дней из жизни И.И. Обломова». реж Никита Михалков .1979 .СССР Некоторым ведь больше нечего и делать, как только говорить. Есть такое призвание

По мнению диетолога, соблюдение пяти правил питания в течение недели позволит достичь значительных успехов в похудении, а также при дальнейшей стабилизации нормального веса.

Так, к таким мерам он относит, во-первых, употребление в пищу продуктов, насыщенных белком при одновременном снижении в рационе продуктов, содержащих углеводы. Во-вторых, следует исключить сладкие напитки, которые ведут к моментальному усваиванию калорий из них, и заменить их на воду, зеленый чай и натуральный кофе. В-третьих, следить, чтобы половина каждой порции состояла из овощей за счет уменьшения количества других гарниров, например, из риса, картофеля и мучных изделий. Четвертое правило диетолога заключается в употреблении исключительно натуральных продуктов, к ним он относит овощи, фрукты, молочные продукты и мясо. И, последнее — избегать перекусы, которые состоят из печенья и конфет, а заменить их на орехи, цельнозерновой хлеб, овощи или фрукты.

Напомним, ранее, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по здоровому питанию, согласно которым необходимо отказаться от высококалорийных продуктов, жиров, сахара и соли и употреблять в пищу больше фруктов, овощей, злаков.