Одесса, Украина, 13 июля, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов должен написать заявление об увольнении. Об этом заявил 13 июля президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в Одессе по вопросам развития морских портов страны.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Я хотел бы, чтобы вы лично (Александр Власов) написали заявление на ваше увольнение, — цитирует Зеленского пресс-служба его администрации. — … Если не можете справиться с людьми в вашей вертикали».

Зеленский пояснил, что 6 июля в Ужгороде во время совещания он требовал уволить руководителей таможен в Черновицкой, Закарпатской, Волынской и Львовской областях, однако Власов это не сделал.

Как передавало ИА REGNUM, 6 июля президент Украины Владимир Зеленский, представляя нового главу Закарпатской области Игоря Бондаренко в Ужгороде, заявил, что руководителям таможенных служб четырех западных областей страны следует самостоятельно написать заявление об уходе и не «дожидаться негативного развития событий».

По его словам, власти Украины намерены начать серьезную борьбу с контрабандой.

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