Москва, 13 июля, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) подготовила рекомендации по сбору и приготовлению грибов. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба ведомства.

Лисички

Особенно внимательным при употреблении грибов необходимо быть людям с ослабленным здоровьем и детям. Так, специалисты предупреждают, что детям до 14 лет запрещено употребление в своем рационе грибы, так как в детском организме недостаточно ферментов, способных помочь переварить эту пищу.

Роспотребнадзор также предостерегает об опасных последствиях употребления грибов взрослыми, и в связи с этим не рекомендует собирать грибы вблизи от автодорог и магистралей. Также, ведомство обращает внимание, что необходимо собирать исключительно только знакомые виды грибов, которые не имеют признаков дряблости, червивости и перезрелости, использовать только экологически чистую тару (например, плетенные корзины). После сбора урожая каждый вид грибов по отдельности друг от друга необходимо подвергнуть кулинарной обработке в этот же день.

«Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли», — сообщают специалисты ведомства.

Напомним, по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, каждый год в России регистрируется около тысячи случаев отравления грибами, из которых порядка 30 ведут к летальному исходу.