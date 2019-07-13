Нижний Новгород, 13 июля, 2019, 16:34 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде в одной из больниц скончался председатель местного отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов, получивший 12 июля серьезное ранение. Об этом «Российской газете» сообщила его супруга Наталья.

Histrf.ru Олег Казаринов

По ее словам, в минувшую пятницу подготовка к проведению фестиваля военно-исторической реконструкции «Щит и меч» велась на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор».

Наталья отметила, что один из участников мероприятия, по непонятным причинам, совершил нападение на Казаринова. Председатель местного отделения РВИО, получивший серьезное ранение, был экстренно госпитализирован в местную больницу № 35. Несмотря на все усилия врачей Казаринов скончался, отметила женщина.

В пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области сообщили, что стражи порядка, прибывшие на место инцидента, задержали подозреваемого.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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