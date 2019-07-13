Москва, 13 июля, 2019, 16:13 — ИА Регнум. До 15 сентября во Всероссийском музее декоративного искусства будет проходить выставка «60 лет итальянской моды». Масштабная экспозиция посвящена выдающимся фигурам моды и дизайна, тем, кто прославил итальянский стиль во всем мире. На выставке можно увидеть эксклюзивные экспонаты из запасников итальянских Домов моды и частных коллекций. Проект «60 лет итальянской моды» с успехом был показан публике в Риме, Париже, Вене, Вашингтоне, Сингапуре, Токио, Гонконге, Сеуле и других городах. Сегодня итальянскую моду признают эталоном роскоши, элегантности и гламура. Цель проекта — отдать дань уважения гению тех, кто не только способствовал рождению бренда «Сделано в Италии», но и привели его к успеху по всему миру, определив безупречную эстетику итальянского стиля. На выставке также будут представлены работы «от кутюр», принадлежавшие великим актерам, музыкантам и моделям, которые надевали их на красные ковровые дорожки, на премьеры или вручение премий «Оскар». Часть экспозиции будет посвящена смелым исследованиям и экспериментам XX века.