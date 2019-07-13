Анкара, 13 июля, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Новые удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака нанесли военные самолеты, принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Турции. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Trend.az ВВС Турции

По данным военного ведомства, воздушная операция, в результате которой были уничтожены огневые точки и укрытия членов организации, проводилась в районах Хакурк и Авашин-Басьян.

Как передавало ИА REGNUM, в Турции считается РПК террористической организацией. Представители организации на протяжении нескольких десятилетий ведут борьбу за создание в стране собственной автономии.

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